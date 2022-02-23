Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'gece vakti yağma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yavuzlar, Kazımkarabekir ve Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ. ve aynı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. yakalandı. Ayrıca hakkında, 'gece vakti yağma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'da yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ