Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını: 52 gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de aranan 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:20 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de aranan 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saat 05.30'da 167 polisle şafak operasyonu yapıldı. Belirlenen adreslere baskın düzenlenirken operasyonda 52 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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