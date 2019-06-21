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Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını 52 gözaltı

44 dakika önce

Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını 52 gözaltıKayseri'de, özel harekat polislerinin de katılımı ile 69 aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını 52 gözaltı, System.String[]
Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını 52 gözaltı
Kayseri'de, özel harekat polislerinin de katılımı ile 69 aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabah saat 05.30'da 167 polisle yapılan şafak operasyonunda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 52 kişiyi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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