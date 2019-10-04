Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu

Operasyonda, aralarında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin de yer aldığı 41 şüpheli yakalandı.

Bu kapsamda 55 ekibin katılımıyla 56 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, cinsel istismar, yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Kayseri 'de şafak vakti 56 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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