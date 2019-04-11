Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu: 30 Gözaltı

Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu: 30 Gözaltı

53 dakika önce

KAYSERİ'de, haklarında arama kararı ve hapis cezası bulunan 60 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi yakalandı.

Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, haklarında arama kararı ve hapis cezası bulunan 60 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi yakalandı. Polis, adreslerinde bulunamayan 30 şüpheliyi arıyor. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri saat 05.30'da, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 60 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında şu ana kadar 30 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:00 Kaynak: DHA
Polis, Kayseri, Güncel
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