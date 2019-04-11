Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu 30 Gözaltı

Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu 30 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu 30 gözaltı (EK)5)48 ŞÜPHELİ ADLİYEDEKayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi.

Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu 30 gözaltı (EK)

5)48 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu, diğer 25'inin ise, çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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