Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu 30 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu 30 gözaltı (EK)5)48 ŞÜPHELİ ADLİYEDEKayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
'de aranan şüphelilere şafak operasyonu 30 gözaltı (EK)
5)48 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü
'nde işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu, diğer 25'inin ise, çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.
İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam
Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama