Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu: 48 Gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEKayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE



Kayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu, diğer 25'inin ise çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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