Kayseri'de Aranan Şüphelilere Şafak Operasyonu: 48 Gözaltı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLER ADLİYEDEKayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: DHA
Kayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu, diğer 25'inin ise çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.
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