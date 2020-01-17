Kayseri'de aranması bulunan 621 kişi yakalandı, kayıp müracaatı bulunan 82 kişi bulundu - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalama ve aranması bulunan 621 kişi yakalandı, kayıp müracaatı yapılan 82 kişi bulundu.



Edinilen bilgiye göre belirtilen tarihlerde Cinayet Büro Amirliği'nce 1'i kasten öldürme, 4'ü kasten yaralama, 1'i taksirle öldürme olayı olmak üzere 6 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca meydana gelen olaylar ile ilgili 7 adet tabanca ele geçirildi.



Gasp Büro Amirliği'nce 2'si yağma, 1'i tehdit, 2'si görevi yaptırmamak için direnme, 2'si şantaj, 1'i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1'i mala zarar verme olayı olmak üzere 9 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Ahlak Büro Amirliği'nce 5'i cinsel içerikli suçlar, 2'si kumar, 1'i kasten yaralama olayı olmak üzere 8 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış olup, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 21 fuhuş olayından yakalanan 42 şahsa 'İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlenirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 ev de komisyon kararı ile kapatıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği'nce 15'i evden hırsızlık, 12'si işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 5'i açıktan hırsızlık, 8'i otodan hırsızlık, 1'i hayvan hırsızlığı olayı olmak üzere 41 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 74 şahıstan 28'i tutuklandı.



Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce 15'i oto, 7'si motosiklet hırsızlığı olmak üzere 22 olaya işlem yapıldı. Olaylarda kentten çalınan 13 adet oto ile 2 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 17 şahıstan 6'sı tutuklanırken 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 621 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 261'i tutuklandı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 1'i dolandırıcılık, 1'i kapkaç olayı olmak üzere 2 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce kayıp müracaatı alınan 93 şahıstan 82'si bulundu, 11 kayıp şahsın arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ