Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

03.03.2022 17:20
Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 01-28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 636 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 01- 28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 636 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 636 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 249'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da 27'si evden, 34'ü işyerinden ve kurumdan, 6'sı otodan, 22'si açıktan, 6'sı mabetten hırsızlık, 4'ü hayvan hırsızlığı, 58'i diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 157 olayda 190 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 48'i tutuklanırken, elde edilen yaklaşık 60 bin 650 TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında da 2'si cinsel içerikli suç, 6'sı kumar olayı olmak üzere toplam 8 olayda 10 kişi yakalanarak, haklarında işlem yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu kapsamında toplam 37 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 ev ise ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 88 şahıstan 84'ü bulundu. - KAYSERİ

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı - Son Dakika
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