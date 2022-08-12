Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı

12.08.2022 11:03
Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı

Kayseri'de arazide yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı.

Kayseri'de arazide yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı 3 kartal bulundu.

Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneğine getirilen kartallar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Yırtıcı kuşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvanat bahçesindeki veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından kartalların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi Ömer amca sırra kadem bastı Ömer amca sırra kadem bastı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
09:53 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 10 kuruşluk zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 21,15 olacak
09:37 Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti
09:34 MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı
09:29 Pakistanlı şahıs, evlenme teklifi ettiği Yunan sevgilisinin "Hristiyan ol" sözleri sonrası cinnet geçirdi! 17 yaşındaki kızı boğarak katletti
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:04:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement