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Kayseri'de ARDEB proje önerisi yazma eğitimleri düzenlenecek

6 saat önce

Kayseri'de, Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer ofisi tarafından proje önerisi yazma eğitimleri düzenlenecek.

Kayseri'de ARDEB proje önerisi yazma eğitimleri düzenlenecek, System.String[]

Kayseri'de, Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer ofisi tarafından proje önerisi yazma eğitimleri düzenlenecek.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler (iktisat ve edebiyat) ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında TÜBİTAK ARDEB proje önerisi yazma eğitim seminerleri organize edilecek.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Üniversitesi'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Türkiye'de araştırma üniversitesi olarak belirlenen 11 üniversite içerisinde Anadolu'da bu kategoriye girebilen tek üniversite olduğunu belirtti.

Araştırmacıların proje yazım süreçlerini destekleyebilmek için üç ayrı bilim dalında uygulamalı TÜBİTAK ARDEB proje önerisi yazma eğitimi düzenleyeceklerini kaydeden Kılıç, "TÜBİTAK Araştırma Destekleri Daire Başkanlığına bağlı hibe fonlarına proje göndermeyi düşünen Erciyes Üniversitesi'ndeki tüm araştırmacılarımızı Kasım- Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Teknopark'ta düzenlenecek olan bu eğitimlere katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edebiyat, Kayseri, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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