Arkadaşı tarafından tüfekle vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde arkadaşı tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bahçesaray Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen arkadaş grubundan B.A. (17), henüz belirlenemeyen nedenle kız arkadaşı I.T'ye (16) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri I.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.