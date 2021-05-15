Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'taki müstakil evde tartıştığı arkadaşı Y.B'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Melikgazi'de dün M.Ş'nin boynundan bıçakla yaraladığı arkadaşı Y.B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika