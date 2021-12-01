Kayseri'de arkadaşını silahla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de husumetli olduğu arkadaşını av tüfeği ile yaralayan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık R.K. ve taraf avukatları hazır bulundu, müşteki M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında sanık R.K'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, husumetli olduğu R.K'ye kendini koruma amaçlı ateş ettiğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.K'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.