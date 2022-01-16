Kayseri'de arkeolojik kazılara belediye desteği - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarına verdiği desteklerle 2021 yılında kentin tarihi değerlerinin ortaya çıkmasını sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen fosiller ile ilgili çalışmaların yanında, Kızıl Köşk'te, Keykubadiye Sarayı bölgesinde ve Kültepe Kaniş Karum'daki kazı çalışması 2021 yılında da devam etti.

Ayrıca 2021 yılında Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin de türbesinin bulunduğu mezarlık içerisinde kazı çalışmaları tamamlandı.

Kazıda gün yüzüne çıkan yapının 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın ortalarına kadar görülen, cenazelik katı bulunan eyvan tipi türbe olduğu ortaya çıktı.

Selçuklu veya beylikler dönemine ait olduğu anlaşılan yapının kuzey cephesinde üst kata çıkan merdivenler yer alırken, alt katın büyük oranda sağlam ve ayakta olduğu görüldü.

İncesu'daki kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı. Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar ortaya çıkarıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi başkanlığında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun bilimsel başkanlığında ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmaları bu sene dördüncü sezonunu bitirdi.

Geçen sezonlara göre Hırkaköy mevkisinde çalışmalar daha uzun sürerken hem daha verimli hem de daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de bu sene gergedan kafatası ve bir etçile ait kafatası ele geçirildi.

Çalışmalar, Bilim Merkezi'nde temizlik onarım ve konservasyon işlemleriyle devam ediyor.