Kayseri'de asansörlerdeki tehlike sanal gerçeklik gözlüğüyle anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de asansörlerdeki tehlike sanal gerçeklik gözlüğüyle anlatıldı - Son Dakika

Kayseri'de asansörlerdeki tehlike sanal gerçeklik gözlüğüyle anlatıldı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, bakımı yapılmamış asansörlerdeki tehlikelere dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle asansörde meydana gelebilecek 3 kaza senaryosunu deneyimleme fırsatı sundu.

Kayseri'de asansörlerdeki tehlike sanal gerçeklik gözlüğüyle anlatıldı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, bakımı yapılmamış asansörlerdeki tehlikelere dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle asansörde meydana gelebilecek 3 kaza senaryosunu deneyimleme fırsatı sundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2012 yılından bu yana lisanslı ve yetkili firmalar tarafından asansörlerin denetlendiğini söyledi.

Kırmızı etiketli asansörlerin yüksek oranda risk altında bulunduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, "Bu asansörleri kullanmamaya çalışmalıyız. Kullanmak zorunda kalırsak da dikkat etmeliyiz. Gündelik hayatta asansörleri sık kullanıyoruz. Bir bilinç oluşturup kırmızı etiketli asansörün bir an önce bakımının yapılması için bizim de baskı oluşturmamız lazım. Kocasinan'daki 5 bin 100 asansörden 5 bin 14'ü aktif olarak denetlendi. Diğerleri de kırmızı etiketli bir şekilde ya kapatılmış ya da kullanıma açılması için süre verilmiş." diye konuştu.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle asansördeki olası tehlikeleri yaşayan Mustafa Soylu da bakımı yapılmamış asansörlerin ne kadar büyük risk taşıdığını üç boyutlu olarak gördüğünü dile getirdi.

İnsanların asansörlere güvenerek bindiğini ifade eden Soylu, "İzlediğim simülasyonda asansör ara katta kalınca vatandaş kendi imkanıyla boşluktan çıkmaya çalışıyor. Başka biri asansörü çağırınca araya sıkışıyor. Gerçekten asansörü çok dikkatli kullanmalıyız." dedi.

Asansör denetimi yapan firma yetkilisi Ahmet Bahadır Çekgeloğlu ise vatandaşlara 3 boyutlu şekilde üç ayrı kaza senaryosunu izlettiklerini, olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, taktıkları sanal gerçeklik gözlüğüyle kırmızı etiketli bir asansörde meydana gelebilecek üç ayrı kazayı deneyimledi.

Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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