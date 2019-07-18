Kayseri'de asayiş
3 saat önce
Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 859 kişiden 244'ünün tutuklandığı bildirildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:39 Kaynak: AA
'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 859 kişiden 244'ünün tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık, Aranan Şahıslar ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliklerince 319 olayla ilgili yakalanan 859 kişiden 244'ü tutuklandı.
Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda son 1 ayda kaybolan 105 kişiden 104'ü bulundu, birinin arama çalışmaları sürüyor.
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