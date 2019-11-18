Kayseri'de asayiş

Kayseri'de inşaat halindeki evlere zarar verdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde, inşaat halindeki evlerin kapı, pencere ve fayanslarına zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu zanlının S.Ö olduğunu belirleyen ekipler, daha önce 7 suçtan kaydı olan şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.