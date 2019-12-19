Kayseri'de asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri'de asayiş

6 saat önce

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 84 şüpheliden 319'unun tutuklandığı bildirildi.

Kayseri'de asayiş, System.String[]

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 84 şüpheliden 319'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 84 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 319'u, sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.


Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 86 kişiden 80'i bulundu, 6'sını arama çalışmaları sürüyor.


Öte yandan, kent genelinde kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 21 bin 745'ine idari para cezası uygulandı. Ayrıca meydana gelen 595 trafik kazasında 416 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Yalnız yaşayan genç, av tüfeğini göğsüne dayayıp canına kıydı Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi

Son Dakika Haberleri
21:00 Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu - Son Dakika
21:00 Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 13 ölü - Son Dakika
20:59 İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Son Dakika
20:59 İBB ÖNÜNDE FAYTON İÇİN ÇADIRLI PROTESTO SÜRÜYOR - Son Dakika
20:58 Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]