Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 84 şüpheliden 319'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 84 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 319'u, sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 86 kişiden 80'i bulundu, 6'sını arama çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, kent genelinde kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 21 bin 745'ine idari para cezası uygulandı. Ayrıca meydana gelen 595 trafik kazasında 416 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.