Kayseri'de asayiş - Son Dakika

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Kayseri'de asayiş

6 saat önce

Kayseri'de ocak ayında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

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Kayseri'de ocak ayında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ocak ayında düzenlenen cinayet, hırsızlık, terör ve uyuşturucu gibi operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 17'si sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.

Aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 6 kişi bulundu, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan 399 zanlı da gözaltına alındı.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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