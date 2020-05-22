Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Nisan-14 Mayıs'ta biri "kasten öldürme", 2'si "kasten yaralama" olmak üzere 3 olayda yakalanan 8 zanlıdan 2'si ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ev, iş yeri, otomobil ve hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 22 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 243 kişi yakalandı, 70'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayıp müracaatı alınan 47 kişiden 41'i bulundu, 6'sını arama çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda, 61 olayda 103 kişiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan zanlılardan 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamalarda 11 bin 256 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 5 bin 474 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 62 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 144 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.