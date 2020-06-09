Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, mayıs ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından toplam 230 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik 2 operasyonda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında 69 araca cezai işlem uygulanarak, 76 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı devam ettirileceği vurgulandı.