Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 173 kök Hint keneviri, 50 gram kubar esrar ve tarihi eser niteliği taşıyan taş kabartma levha ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş faaliyetleri yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yahyalı ve Pınarbaşı ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 173 kök Hint keneviri, 50 gram kubar esrar ve tarihi eser niteliği taşıyan taş kabartma levha ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.