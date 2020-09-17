Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2'si "kasten öldürme", 3'ü "kasten öldürmeye teşebbüs", 2'si "kasten yaralama" ve biri "taksirle yaralama" olmak üzere işlem yapılan 8 olayda yakalanan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 hırsızlık olayında 24 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 139 olayda 246 kişiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan zanlılardan 22'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.