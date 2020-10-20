Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 507 şüpheliden 207'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 507 kişiden 207'si tutuklandı.

Ayrıca, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 125 kişiden 102'si bulundu, 23 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 170 olayda yasal işlem yapılan 263 kişiden 24'ü tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 26 kişiden 17'si de tutuklandı.

Kent genelinde geçen ay kontrol edilen 65 bin 224 araçtan 19 bin 657'sine idari para cezası uygulanırken 1024 araç ve 88 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca meydana gelen 603 trafik kazasında 380 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti.