Kayseri'de asayiş - Son Dakika

Kayseri Valiliği, kasım ayında yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kasım ayında 37 kasten yaralama olayında 67 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında; DEAŞ, PKK/KCK, TKP/ML ve FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında 9 olayda 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen 3 uygulamada; 103 berber, kuaför, güzellik merkezi, 180 taksi, 56 pazar yeri, 314 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 302 kahvehane/kıraathane, 4 hamam, sauna, 220 lokanta/restoran, kafe ve benzeri yerler, 10 spor merkezi, 63 park, piknik, mesire yeri, 75 konaklama tesisi, 5 çay bahçesi, 10 nikah, düğün yeri, 3 internet kafe, salon, elektronik oyun yeri, 782 cami ve 18 halı sahanın denetim ve kontrolü yapıldı.