Kayseri'de asayiş denetimleri - Son Dakika
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Kayseri'de asayiş denetimleri

08.06.2022 18:21
Kayseri'de asayiş denetimleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik uygulamada bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik uygulamada bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne Dolandırıcılık Büro, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan uygulamada, 228 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri de halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Kapalıçarşı, Yeraltı Çarşısı ve Osmanlı Sokağı'nda uygulama yaptı.

Uygulamada 203 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, aranan bir kişi ise yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

YORUMLAR
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Polis ekiplerinden aralıksız 8 saat uygulama Polis ekiplerinden aralıksız 8 saat uygulama Güven Timleri kuş uçurtmuyor Güven Timleri kuş uçurtmuyor
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de asayiş denetimleri - Son Dakika

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