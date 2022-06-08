Kayseri'de asayiş denetimleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik uygulamada bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne Dolandırıcılık Büro, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan uygulamada, 228 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri de halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Kapalıçarşı, Yeraltı Çarşısı ve Osmanlı Sokağı'nda uygulama yaptı.

Uygulamada 203 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, aranan bir kişi ise yakalanarak ilgili birime teslim edildi.