Kayseri'de asayiş olayları - Son Dakika
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Kayseri'de asayiş olayları

23.04.2022 17:58
Kayseri'de asayiş olayları

Kayseri'de meydana gelen 6 farklı asayiş olayında 15 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de meydana gelen 6 farklı asayiş olayında 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama sırasında durdurdukları araçta 205 kilogram tütün ele geçirdi, sürücü A.Y'yi gözaltına aldı.

Özvatan ilçesi Kermelik Mahallesi'nde ise devriye sırasında kaç kazı yaptığı tespit edilen M.C. ve E.T. gözaltına alındı.

İncesu ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 300 metre tel çitin çalınması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler A.Ç, H.M. ve E.G'yi gözaltına aldı.

İncesu ilçesi Kızılören Ötebatan Mahallesi'nde de M.Ö, K.B, F.S, A.S. ve N.E. kaçak kazı yaptıkları sırada suç üstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken kazı işleminde kullanılan ekipmanlara el konuldu.

B.H, İncesu ilçesi Karakoyunlu Mahallesi Aksu Bağları mevkiinde H.Ç'ye ait bağ evinden 200 demir profili çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Felahiye ilçesinde de F.Ö'nün evinden bulaşık makinası, 2 elektrikli süpürge, motorlu testere, su arıtıcı, elektrikli fırın ve tüp çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

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Hisarcık, Kayseri, İncesu, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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