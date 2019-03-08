Kayseri'de Asayiş Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri ve arama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri ve arama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısları yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Toplam 132 personelin oluşturduğu 45 ekiple 71 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, silahlı yağma, hırsızlık, tehdit, uyuşturucu bulundurma, nafaka hükümlülüğü, borç ihlali gibi suçlardan hakkında verilmiş hapis cezası, yakalama emri veya arama kararı bulunan 4'ü kadın 44 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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