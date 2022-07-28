Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor - Son Dakika
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Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor

28.07.2022 13:30
Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor

Kayseri'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 1 hafta 32 bin 848 kişi sorgulandı, 26 bin 760 araç kontrol edildi.

Kayseri'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 1 hafta 32 bin 848 kişi sorgulandı, 26 bin 760 araç kontrol edildi. Ayrıca, 18'i suçüstü olmak üzere 50 hırdızlık şüphelisi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. 20-27 Temmuz tarihleri arasında önceden belirlenen bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerinin veya sanıkların yakalanabilmesi amacıyla denetim yapan ekipler, suça ve suçluya geçit vermedi. Yapılan denetimlerde, 32 bin 848 kişi sorgulanırken, 26 bin 760 araç kontrol edildi. Aralamalarda ise, 13 ateşli silah, 138 fişek ve 4 bıçak elde edilirken, 15 şahsa uyuşturucu suçundan işlem yapıldı, bir miktar uyuşturucu madde geçirildi. Ayrıca, 18'i suçüstü olmak üzere 50 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8 oto, 15 motosiklet ve yaklaşık 385 bin TL değerinde inşaat malzemesi, elektrik kablosu ve sıhhı tesisat malzemesi de ele geçirildi.

Öte yandan, 7 şahsa kumar suçundan, 8 şahsa ise fuhuş suçundan işlem yapılırken, aranan 167 kişi de yakalandı. - KAYSERİ

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Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor - Son Dakika

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