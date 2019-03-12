Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Asayiş Uygulaması

Kayseri'de Asayiş Uygulaması

38 dakika önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları bölgesindeki 5 noktada eş zamanlı yapılan "şok uygulamasına" 100 polis katıldı.

Özel harekat polislerinin destek verdiği ve yaklaşık iki saat süren uygulamada, 393 kişi ve 134 aracın sorgulaması yapıldı.

Ayrıca, 4 araca 813 lira para cezası kesildi, bir kişiye de kuru sıkı tabanca taşımaktan işlem yapıldı.

Üst ve araç aramalarında ise, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, uyuşturucu madde bulunduran bir kişi ile aranan bir kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Melikgazi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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