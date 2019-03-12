Kayseri'de Asayiş Uygulaması
54 dakika önce
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı. Melikgazi
ilçesi Eskişehir
Bağları bölgesindeki 5 noktada eş zamanlı yapılan "şok uygulamasına" 100 polis katıldı.
Özel harekat polislerinin destek verdiği ve yaklaşık iki saat süren uygulamada, 393 kişi ve 134 aracın sorgulaması yapıldı.
Ayrıca, 4 araca 813 lira para cezası kesildi, bir kişiye de kuru sıkı tabanca taşımaktan işlem yapıldı.
Üst ve araç aramalarında ise, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Uygulamada, uyuşturucu madde bulunduran bir kişi ile aranan bir kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:07 Kaynak: AA
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