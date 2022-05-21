Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliğince yapılan uygulamada, 3405 kişi sorgulandı, 992 araç ve 7 seyyar satıcı kontrol edildi.

Uygulamada, 15 aranan kişi ve 11 şüpheli yakalandı, 15,67 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca,18 fişek ve birer çalıntı motosiklet ile bisiklet ele geçirildi. İki araç sürücüsüne de 1315 lira para cezası kesildi.