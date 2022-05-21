Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı

21.05.2022 20:51
Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Kayseri'de polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliğince yapılan uygulamada, 3405 kişi sorgulandı, 992 araç ve 7 seyyar satıcı kontrol edildi.

Uygulamada, 15 aranan kişi ve 11 şüpheli yakalandı, 15,67 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca,18 fişek ve birer çalıntı motosiklet ile bisiklet ele geçirildi. İki araç sürücüsüne de 1315 lira para cezası kesildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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