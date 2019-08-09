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Kayseri'de asayiş uygulamsı

46 dakika önce

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi yapılan asayiş uygulamasında 9 araca 13 bin 453 lira para cezası kesildi.

Kayseri'de asayiş uygulamsı, System.String[]
Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi yapılan asayiş uygulamasında 9 araca 13 bin 453 lira para cezası kesildi.
Kurban Bayramı yaklaşırken TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve resmi ekiplerle Boztepe Mahallesi Erkilet Bulvarında uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde 256 araç ve 563 kişi sorgulanırken 9 araca 13 bin 453 lira ceza kesildi.
Uygulamada ayrıca bir araç trafikten men edilirken, 1 silah ele geçirildi.
Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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