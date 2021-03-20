Kayseri'de aşı yaptıran sağlıkçılarda vaka oranı yüzde 90 azaldı - Son Dakika

Kayseri'de aşı yaptıran sağlıkçılarda vaka oranı yüzde 90 azaldı

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte koronavirüs aşısı yaptıran sağlık çalışanları arasındaki vaka sayılarının yüzde 90 düştüğünü söyleyerek, "Bu şunu gösteriyor; aşı gerçekten koruyucu bir durum. Fakat 'aşı yüzde yüz koruyor' şeklinde yaklaşarak, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Ülkemiz aşılamada dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu gurur verici bir durum. Aşı üretmeden bu kadar aşı yapabilmek birçok ülkenin yapamadığı bir şey. Aşılamayı ilimizde konuşacak olursak hedef nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılandı. Şu anda ikinci doz aşılama devam ediyor. Aşı olunca 'ben bu işi kurtardım, maskemi attım' yok. Tabii ki aşının bir koruyuculuk durumu var. Biz bu koruyuculuğu sağlıkçılar olarak çok iyi görüyoruz. İlk aşıladığımız kesim sağlıkçılardı. Sağlıkçılar iki doz aşısını da oldu. Biz sağlıkçıların önceki ve şimdiki durumunu kıyasladığımız zaman yüzde 90'a varan bir düşüş görüyoruz. Bu şunu gösteriyor; aşı gerçekten koruyucu bir durum. Fakat 'aşı yüzde 100 koruyor' şeklinde yaklaşarak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.Vatandaşları uyaran Benli, "Tüm dünyayı kasıp, kavuran bu pandemide bizim yapmamız gereken ileriye umutla bakmamız gerekiyor. Pandeminin çıkış yolunu tünelin ucunda gördük. Aşı ile birlikte bu ışık artarak devam edecektir. Ancak bir süre daha sabretmemiz gerekiyor. Bir süre daha kurallara dikkat etmeliyiz. En zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Lütfen günlük hayatımızda 'bu yakınımdır, bir kahve içsek bir şey olmaz' gibi yaklaşarak tedbirden uzaklaşmayalım. Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak o kadar geçit vermemiş oluruz. Pandemi bilincine gireceğiz. Bu bilinçle birlikte belki birkaç ay daha sabredeceğiz. Normal hayatımıza inşallah önümüzdeki, seneden itibaren döneriz diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.