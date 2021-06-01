Kayseri'de aşıdan korkan 91 yaşındaki nineyi sağlık ekipleri ikna etti - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korkusunu yenmesi için ikna etmeyi başardıkları 91 yaşındaki nineye koronavirüs aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşı ikna ekipleri mahalle mahalle gezerek çeşitli nedenlerle randevu alamayan, aşının etkilerine inanmayan veya aşıdan korkan vatandaşları bilgilendirip iknaya çalışıyor.

Ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koşulları taşıdığı halde aşı olamamış vatandaşları mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde ve bir plan dahilinde ikametlerinde veya mahallelerindeki cami önlerinde aşıladıklarını belirtti.

Bu kişilerden birinin de Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde oturan 91 yaşındaki Latife Vural olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Latife nine, ekiplere koktuğunu belirterek aşı olmak istememiş. Bu noktada aşı ikna ekibimizin yaptığı açıklamalar sonrasında Latife nine aşı olmaya karar vermiş ve aşı sonrası 'Ben aşıdan korkuyordum ama sizin güler yüzünüzü görünce ve anlattıklarınızı dinleyince aşı olmaya karar verdim. Allah sizden razı olsun, inşallah tez zamanda bu illetten kurtuluruz' diyerek duygularını dile getirmiştir. Sahada çalışan ekiplerimizden buna benzer birçok örnek gelmekte."

Kılıç, mahalle bazlı devam eden aşı çalışmaları sırasında vatandaşlara ulaşmalarını sağlayan cami görevlilerine ve mahalle muhtarlarına da dolayı teşekkür ettiğini aktardı.