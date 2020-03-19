Kayseri'de, asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma - Son Dakika

Kayseri'de, asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma

6 saat önce

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal paylaşım sitesi grubunda, asılsız koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen M.Ü. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kayseri'de, asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma, System.String[]

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal paylaşım sitesi grubunda, asılsız koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen M.Ü. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "11.03.2020 tarihinde 'Türkiye'de ilk virüs vakası' başlığının sosyal medyada yayımlanması, 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafının kullanılması ve koronavirüsü ile ilgili paylaşım yapılması neticesinde, paylaşımlarının yapıldığı sosyal paylaşım grubunun yöneticisi M.Ü. isimli şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube Müdürlüğünce, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, M.Ü.'nün ifadesi alınmıştır" denildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:33 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi         
20:06
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de, asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]