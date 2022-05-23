Kayseri'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi

23.05.2022 17:31
Kayseri'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi

Kayseri'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi.

Kayseri'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde bir otelde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir gastronomi şehrinden başka bir gastronomi şehrine göreve geldiğini söyledi.

Kentin mantı, sucuk ve pastırmasıyla ön plana çıktığını ancak daha birçok lezzeti barındığını ifade eden Çiçek, "Gastronomi denilince artık akla ekonomi de geliyor. Ekonomiyle doğrudan bir bağlantısı var. Pastırmacılar çarşısını ziyaret ettiğimde insanlar dükkanların önünde kuyruk olmuştu. Türkiye'nin her yerinden buradan alıp pastırma götürüyorlar. Avrupa'ya da buradan gurbetçilerimiz pastırma götürüyor. Türkiye'deki mutfağı ünlü şehirleri saydığımızda Kayseri'yi ilk beşin içinde saymazsak kente büyük haksızlık yapmış oluruz. Ben de bu ilin bir evladı olarak sizlerin çalışmalarına sonuna kadar destek vermeye söz veriyorum." diye konuştu.

Kayseri'de sonbaharda gastronomi organizasyonu düzenlenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri mutfağının gastronomi turizminde hak ettiği yerde olmadığını, bunun için çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, sonbaharda bu alanda ulusal bir organizasyon gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ise oda bünyesinde coğrafi işaret alan ürün sayısının 11 olduğunu, Kayseri güllü baklavası, Kayseri çemeni, Kayseri sucuk içi ve Kayseri börek aşı için de tescil başvurularını yaptıklarını, askı sürecinin sürdüğünü dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda Türk mutfağının malzeme kalitesinin, özünde atıksız olmasının, sürdürülebilirliğinin, dünya beslenme trendlerine uygunluğunun ve bin yılları aşan kültürünün daha geniş kitlelerle buluşacağını bildirdi.

Çok çeşitli lezzetler barındıran Kayseri mutfağının Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil ettiğine değinen Dursun, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan UNESCO Komisyonu Komitesi'nin başvurusu sonucunda Kayseri mutfağı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2021 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı ulusal listesine girmeye hak kazanmıştır. Kayseri mutfağının tanınırlığının artması ve gastronomi turizminin merkezlerinden biri olması temel hedefimizdir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın moderatörlüğünde Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reha Kılıçhan, Araştırma Görevlisi Mustafa Ülker, Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Osman Güner'in katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Karamustafa, Türkiye'de son 10-15 yılda gastronomi ve mutfağın bir ürün olarak görülmeye başlandığını, bu anlamda fakülteler ve bölümler açıldığını söyledi.

Diğer panelistler de Türk mutfağının tarihi hakkında bilgi verdi.

Programda çeşitli gastronomi yarışmalarında dereceye giren üniversite öğrencilerine hediyeleri verildi.

Etkinlikte katılımcılara, pastırma ve çemen ikram edildi.

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Kaynak: AA

Gastronomi, Türkiye, Kayseri, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi - Son Dakika


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