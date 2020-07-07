Kayseri'de asker uğurlamasına sadece aileler katılacak - Son Dakika

Kayseri'de asker uğurlamasına sadece aileler katılacak

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan yoğunluğu aza indirmek amacıyla asker uğurlama törenine sadece askerlerin aileleri katılabilecek.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan yoğunluğu aza indirmek amacıyla asker uğurlama törenine sadece askerlerin aileleri katılabilecek.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:


"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesini, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesini, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesini, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 21:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de asker uğurlamasına sadece aileler katılacak - Son Dakika
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