Kayseri'de 'askıda kitap' uygulaması

Kayseri'de sahaf işletmeciliği yapan Baturay Soykuvvet (27), 'Askıda kitap' uygulaması başlattı. Soykuvvet, uygulamadan şimdiye kadar yaklaşık 200 öğrencinin faydalandığını belirtti.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde sahaf işletmeciliği yapan Baturay Soykuvvet, semtte yer alan dilencilere verilen paranın boşa gittiğini düşünerek, dilenci yerine öğrenciye katkı sağlanması amacıyla 'Askıda kitap' uygulamasını başlattı. Soykuvvet, iş yerinin camına, "Dilenciye para verip, ülkesine faydasız insanı beslemek yerine öğrenciye kitap verip, ülkesine faydalı olacak öğretmen, doktor, bilim adamı yetişmesine katkımız olsun" yazısı ile kampanyasını duyurdu.

'HERKESİN KATKIDA BULUNMASINI SAĞLAMAK İSTEDİK'

Bugüne kadar pek çok öğrenciye kendi imkanları ile destek olduklarını belirten Soykuvvet, "Dükkanımızın bulunduğu çevrede çok dilenci geziyor. Aynı zamanda burası ikinci el kitapların satıldığı sahaf işletmecilerinin çok olduğu bir semt olması nedeniyle de öğrencilerin de uğrak adreslerinden birisi. Günde 3-5 öğrenci bir araya geliyor. 5 lira parası oluyor; ama istediği kitap 15 lira. Mağdur olmasın diyerek, 'Al bu seferlik böyle olsun' ya da 'Paran olduğu zaman bırakırsın' diyoruz. Bunlar zamanla böyle birikerek, ortaya büyük rakamlar çıkıyor. Biz de küçük bir esnaf olduğumuz için, böyle bir sistemi hayata geçirmek ve herkesin katkıda bulunmasını sağlamak istedik" diye konuştu.

'ASKIDA 2 BİN TL BİRİKTİ, 200 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Soykuvvet, "Askıya sadece kitap bırakılmıyor. İsteyen dilediği miktarda para bırakıyor. Çünkü, her öğrencinin farklı kitap ihtiyacı oluyor. Bu sayede her kesimden okurun ihtiyacını gidermiş oluyoruz. İstatistik olarak net bir rakam söyleyemem; ama, askıda biriken tutar şimdiye kadar 2 bin TL'yi geçti. Askıdan faydalanan öğrenci de 200 kişiyi buldu. Öğrenciler parası yetişmediğinde kitaplarını buradan alıp, eli boş gitmediklerinde seviniyorlar. Askıya kitap bırakanlar da çok mutlular. Bazıları 'ben okuyamadım onlar okusun' diyor" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYADAN DESTEK ALIYOR?

Yalnızca Kayserili kitapseverlerin kampanyaya destek olmadığını da vurgulayan Baturay Soykuvvet, "Sosyal medyadan da çok olumlu tepkiler alıyorum. Bazılarının verdiği destek mesajlarını ise unutamıyorum. Olumsuz eleştiriler de alıyorum. Dilencilerin faydasız olduğunu söylememe takılanlar olmuş. Ben sözümün hala arkasındayım. Kötü yorum yapılıyorsa demek ki ben doğru yoldayım. Şehir dışından bile askıya kitap bağışında bulunmak isteyenler oluyor. Son olarak, Bursa'dan bir kitapsever arkadaşları ile EFT yoluyla kampanyamıza destek olmak istedi. Kitap okuyan bir topluma, öğrencilere değer verilmesi beni mutlu ediyor" dedi.