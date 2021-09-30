Kayseri'de aspir hasadı yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi" kapsamında Pınarbaşı ilçesinde ekimi yapılan aspirin hasadı, düzenlenen tarla günü etkinliği ile gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Saçayağı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan tarla sahibi Emre Kaplan genç bir çiftçi ve girişimci olarak aspir yetiştirdiğini ifade etti.

Aspir ekimi ile nadasa bıraktıkları tarlaları da üretime kazandırdıklarını belirten Kaplan, böylece hiç boş arazileri kalmadığını ve yaptıkları emeğin karşılığını gördüklerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Pınarbaşı ilçesinde yazlık buğday ile başladıkları projelere aspir ile devam ettiklerini anlattı.

2021 yılında Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi ve Artırılması Projesi kapsamında Kayseri'de çiftçilere 83 ton aspir tohumu dağıtarak yaklaşık 17 bin dekar alanda ekim gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Aspir bitkisinin ülkemizdeki yağ açığının kapatılmasındaki öneminin yanında, posasını da üreticilerimizin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslerken küspe olarak kullanmaları, hiçbir şekilde atık bir malzeme kalmaması, ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın entegre olması anlamında da oldukça önemlilik arz etmektedir. Bugün burada 1600 rakımda yapmış olduğumuz aspir hasadının, önümüzdeki yıllarda daha büyük alanlarda ekileceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Kurum olarak çiftçimizin her daim yanındayız. Üretimden tüketime her konuda ekip olarak projelerimizle yardımcı olmaya hazırız. Üreticimizin hasadı bereketli olsun."

Konuşmaların ardından aspir ekili tarlada biçerdöver ile hasat gerçekleştirildi.