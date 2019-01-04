Kayseri'de Astronomi Günleri Etkinliği Düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi'nde astronomi günleri kapsamında etkinlik düzenlenecek.

Kayseri Bilim Merkezi'nde astronomi günleri kapsamında etkinlik düzenlenecek.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi'nde 50 farklı ülkede gerçekleştirilecek astronomi günleri kapsamında 12 Ocak Cumartesi günü "100 saat astronomi" etkinliği düzenlenecek.



Etkinlikte uzman akademisyenlerle bilim söyleşileri, planetaryumda astronomi eğitimleri, film gösterimi, farklı yaş gruplarına hitap eden astronomi temelli atölye uygulamaları, fotoğraf sergisi ve özel teleskoplarla güneş gözlemi imkanı da sağlanacak.



Etkinlikler 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.



Atölyelere katılım için bilim merkezine başvuru yapılacak.

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