Kayseri'de ata tohumu "gacer" buğdayı tescillendi

Kayseri'nin Develi ilçesinde ekimi yapılan genetiği bozulmamış ata tohumu olarak bilinen "gacer" buğdayı "Develi Gaceri" adıyla tescil edildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, Kayseri'nin Develi ilçesinde yetişen ata buğdayının yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu "Develi Gaceri" adı altında tescil edildiğini belirtti.

Karamustafa, buğdayın tescilinin, Develi Belediyesi ve KAYÜ ortaklığında Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuru sonrası alındığını söyledi.

KAYÜ'nün sahada bir üniversite olduğunu ve yerel yönetimlerle de işbirliği yaptığını vurgulayan Karamustafa, "Develi Belediyesi ve öğretim elemanlarımız ortaklaşa proje geliştirdiler. Teknik süreci tamamladıktan sonra üniversite ile bir yerel yönetimin iş yapması sonucu tescil aldık." dedi.

Karamustafa, KAYÜ bünyesinde Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğunu, sadece gaceri değil, Anadolu'nun serveti olan genetiği bozulmamış ata tohumlarını koruma anlamında da merkez öncülüğünde çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.