Kayseri'de ateşle oynayan çocuklar apartmanda yangın çıkardı - Son Dakika

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında ateşle oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:25

Kaynak: AA

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