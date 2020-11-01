Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

01.11.2020 23:11

Son dakika haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeği ile yaralanan 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Babayiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

Av Tüfeği, Kocasinan, Kayseri, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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