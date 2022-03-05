Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı

05.03.2022 15:22
Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı

Kayseri'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) otopark çatısından düşen 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) otopark çatısından düşen 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi'ndeki bir AVM'nin otopark bölümünün çatısına çıkan A.T, bastığı kaplama malzemenin çökmesiyle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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