AVM önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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Kayseri'de, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi günü, bir alışveriş merkezinde (AVM) yoğunluk yaşandı.

Melikgazi ilçesindeki AVM'de sabah saat 10.00'da kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. Öğle saatlerinde, AVM'ye girmek isteyenler kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat eden vatandaşlar, uzun kuyruklarda AVM'ye girmek için bekledi.

Alışveriş için bekleyen herkesin tek tek ateşi ölçülürken, görevliler tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Görevliler, yoğunluk yaşanmaması için giriş kapılarına bant çekerek, gelenlerin sıraya girmesini sağladı.