Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

13.05.2022 22:04

Kayseri'de üniversite öğrencilerine yönelik Avrupa Günü Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Kayseri'de üniversite öğrencilerine yönelik Avrupa Günü Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, "Umudumuz hep genç" sloganıyla, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kayseri Ticaret Odası ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi iş birliğinde, Kayseri AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlendi.

Keman sanatçısı Canan Anderson, konserde yerli ve yabancı eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ardından Kapadokya Modern Orkestrası sahne aldı.

Salonu dolduran gençler zaman zaman sanatçılara eşlik etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1985 yılından bu yana 9 Mayıs Avrupa Günü'nün kutlandığını, 2022'nin ise Avrupa'da "Gençlik Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Müziğin, kültürler ve milletler arasında her zaman güçlü bir köprü olma gücüne sahip olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Bildiğiniz gibi Avrupa Birliğinin temellerinin atıldığı o yıllarda Türkiye'nin de AB serüveni başlamıştı. Bu sürecin sonunda tam üyelik beklentimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz. AB Türkiye'siz, Türkiye de AB'siz düşünülemez." dedi.

Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi
Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi
Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi
Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi
Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

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İDOB, 19 Mayıs'ta 'Gençlik Konseri' ile AKM'de sahneye çıkacak İDOB, 19 Mayıs'ta 'Gençlik Konseri' ile AKM'de sahneye çıkacak Avrupa Günü konserinde şarkılar Türkçe ve Yunanca seslendirildi Avrupa Günü konserinde şarkılar Türkçe ve Yunanca seslendirildi

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika


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