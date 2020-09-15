Kayseri'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Kayseri'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kayseri'de de etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

İnsanın hem bedenen hem de zihnen gelişmesini sağlayan sporu, hayatının bir parçası haline getirmenin çok güzel bir davranış olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin bu sene de 16-22 Eylül tarihleri arasında "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet etkinliği düzenleyeceğini aktardı.

Kayseri halkının sağlıklı yaşam sürmesi için bu tarz etkinlikleri önemsediğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bisiklet ile ilgili çalışmalarımızın takdir toplaması bizleri sevindiriyor. Şunu söylemeliyim ki mevcut ve açmaya devam edeceğimiz bisiklet yolları ile ilgili detaylı çalışma yapmaktayız. Avrupa Hareketlilik Haftası için Spor AŞ'nin düzenlediği etkinlik programı yarın başlıyor. Sabah saat 07.30'daki etkinlik Tuna Parkı'ndan başlayacak ve Büyükşehir Belediyesi önünde son bulacak. Daha sonraki günler sırasıyla Sümer Spor Tesisi, Kayseri Park önü, Talas paraşüt alanından başlayacak bisiklet turları ile devam edecek. 19 Eylül Cumartesi günü ise Hacılar'da yürüyüş etkinliği olacak. Etkinlikler 20 Eylül'de Kayseri Valiliği önünde paten gösterisiyle devam edecek. Etkinlik, Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi'ndeki bisiklet turuyla sona erecek. Katılımcılara şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Etkinlik süresince amacımız caddelerde vatandaşlarımızın bisikletli insanları görmesi ve sağlıklı yaşam sürmesi."