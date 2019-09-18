Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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Kayseri'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

2 saat önce

Kayseri'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında oluşturulan 3 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

Kayseri'de

Kayseri'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında oluşturulan 3 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor AŞ tarafından, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Kocasinan Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 200 öğrenci bisikletle buluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinin önündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, hafta süresince çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Hafta kapsamında kapatacakları caddelerde vatandaşlardan, araçlarını kullanmalarını değil sağlıklı şeklide vücutlarını hareket ettirmelerini isteyeceklerini belirten Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Araçlara binilmeyecek, herkes yaya gidecek, yaya gelecek. Esnafımızın da anlayışına sığınacağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde toplumda yer almasını sağlayacağız. Kayseri'de bisikletle ilgili çalışmalar takdir topluyor. Açılmış ve açacağımız bisiklet yollarıyla ilgili detaylı çalışmalar yapıyoruz."

Etkinliğe katılan öğrenciler ise bisiklet kullanmanın önemine dikkati çekerek, vatandaşları hareketli yaşama davet etti.

Konuşmanın ardından Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerle 3 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Anadolu Lisesi, Kayseri, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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